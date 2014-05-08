ليبيا.. اغتيال قائد المخابرات في المنطقة الشرقية

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، قائد المخابرات العامة الليبية بالمنطقة الشرقية، العقيد إبراهيم السنوسي عقيلة، في مدينة بنغازي، كبرى مدن شرق ليبيا.

وقال مصدر أمني إن العقيد"كان في سيارة عندما اطلق عليه مجهولون النار فاصيب برصاصتين واحدة في عنقه".



ومنذ الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011، يشهد شرق ليبيا، ولا سيما بنغازي، العديد من الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف خصوصا عسكريين وشرطيين وقضاة.



وفي ديسمبر الماضي، اغتيل قائد جهاز المخابرات العسكرية في بنغازي في درنة (شرق).

ويشار إلى استمرار مسؤولية المتطرفين عن هذه الاعتداءات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.



وفي مارس الماضي، تحدثت الحكومة الليبية الانتقالية لأول مرة عن "مجموعات إرهابية" تنشط خصوصا في بنغازي ودرنة، وأعلنت "الحرب على الارهاب".



لكن لم يتخذ أي قرار ملموس منذ ذلك الوقت وما زالت المواجهات مستمرة في بنغازي بين الجيش والمقاتلين الإسلاميين.



وقتل ما لا يقل عن تسعة جنود وشرطيين وجرح 24 آخرين الجمعة الماضي في اشتباكات بين القوات الخاصة في الجيش ومقاتلين من جماعة أنصار الشريعة.