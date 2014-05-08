وزارة العدل الليبية: انتخاب رئيس الوزراء غير قانوني

قالت إدارة الفتوى والقانون في وزارة العدل الليبية، اليوم الخميس، إن اختيار رئيس الحكومة الجديد، أحمد معيتيق، باطل من الناحية القانونية، مؤيدة رأي عز الدين العوامي، النائب الاول لرئيس المؤتمر ورئيس جلسة اختيار رئيس الحكومة.

الوزارة رأت أن قرار نوري بو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني بتكليف أحمد معيتيق غير قانوني وغير صحيح.

وقال العوامي في مؤتمر صحفي إن صراعات سياسية تدور بين الكتل في المؤتمر الوطني الليبي.

وأكد أنه تعرض لكلمة نابية أثناء جلسة انتخاب رئيس الوزراء، قام على إثرها بمغادرة القاعة، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد ذلك غير قانونية.

