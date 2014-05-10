ليبيا تهدد بـ"تسهيل" عبور مهاجرين إلى أوروبا

هدد وزير الداخلية الليبي، صالح المازق، السبت، بـ"تسهيل" عبور مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا إذا لم يساعد الاتحاد الأوروبي طرابلس في التصدي لهذه الآفة.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "أنا أحذر العالم كله، خصوصا الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم، فإن ليبيا يمكن أن تسهل عبور هذا التدفق" للمهاجرين باتجاه أوروبا.

وأضاف أن ليبيا "تعاني" من وجود آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين خصوصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ويتسبب هؤلاء، بحسب الوزير، بانتشار أمراض وجرائم وتهريب المخدرات.

وتعد ليبيا منذ عقود بلد عبور باتجاه السواحل الأوروبية بالنسبة لمئات آلاف المهاجرين، معظمهم من الأفارقة. ويتكدس هؤلاء في مراكب بسيطة، ويغامرون بعبور المتوسط إلى مالطا أو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قبالة صقلية.

وقال الوزير "ليبيا دفعت الثمن الآن جاء دور أوروبا"، بدون أن يوضح إذا كان ينتظر من بروكسل مساعدة مالية أو مادية أو أي شيء آخر.

وأضاف الوزير الليبي أنه عاد من زيارة لباريس التقى خلالها نظيره الفرنسي وطلب منه مساعدة فرنسا في إبلاغ قلق طرابلس إلى بروكسل.

ومنذ بداية العام الحالي وصل نحو 22 ألف مهاجر ولاجئ بحرا إلى السواحل الإيطالية، أي عشرة أضعاف عددهم في الفترة ذاتها من 2013، بحسب السلطات.

وقبيل اندلاع الانتفاضة على القذافي في بداية 2011 كان نظامه طلب خمسة مليارات يورو سنويا من الاتحاد الأوروبي لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية.