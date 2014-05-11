ليبيا: هلاك 40 مهاجرا سرّيا بغرق عبارة قبالة طرابلس

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال الأحد إن 40 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم بعد غرق سفينة كانت تقل مهاجرين أمام الساحل الليبي شرقي طرابلس.

وتأتي هذه التطورات، بعد يوم واحد فقط من تهديد وزير الداخلية الليبي، صالح المازق، السبت، بـ"تسهيل" عبور مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا إذا لم يساعد الاتحاد الأوروبي طرابلس في التصدي لهذه الآفة.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "أنا أحذر العالم كله، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم، فإن ليبيا يمكن أن تسهل عبور هذا التدفق" للمهاجرين باتجاه أوروبا.

وأضاف أن ليبيا "تعاني" من وجود آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين تحديداً من دول إفريقية جنوب الصحراء، ويتسبب هؤلاء، بحسب الوزير، بانتشار أمراض وجرائم وتهريب المخدرات.

وتعتبر ليبيا ممراً معتاداً لمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط يحاولون الوصول إلى أوروبا.