4 قتلى بصفوف الجيش الليبي في بنغازي

قتل أربعة جنود من الجيش الليبي وأصيب آخر بجروح بليغة جراء استهدافهم بهجمات متفرقة اليوم الأحد في مدينة بنغازي شرق ليبيا على أيدي مسلحين مجهولين، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال مسؤول في غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي إن "أربعة جنود قتلوا الأحد برصاص مسلحين مجهولين في مدينة بنغازي، فيما أصيب جندي آخر بجروح بليغة بعد أن نجا من محاولة لاغتياله".

وأوضح أن "من بين هؤلاء الجنود القتلى ثلاثة أفراد من القوات الخاصة والصاعقة وضابط صف برتبة رئيس عرفاء في لواء الدبابات والدروع".

وأشار إلى أن "الجريح فرد من القوات الخاصة نجا بعد أن تعرض هو وزميله الذي قتل لوابل من الرصاص أثناء عودتهما من المعسكر في منطقة حي السلام التي شهدت الأحد أيضا مقتل الاثنين الآخرين من القوات الخاصة والصاعقة وسط مدينة بنغازي".

ولفت إلى أن "ضابط الصف في لواء الدبابات والدروع قتل في منطقة الحدائق وسط المدينة فيما نجا طفله الذي كان برفقته في السيارة التي تم استهدافها بوابل من الرصاص من قبل مسلحين مجهولين".

من جهتها، أكدت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء فاديا البرغثي أن المستشفى "تلقى جثث الجنود الأربعة إضافة إلى جريح في حالة خطرة نتيجة إصابتهم بالرصاص في أماكن متفرقة من الجسم من بينها في الصدر والرأس".

وفجر السبت قتل أربعة ليبيين وأصيب 20 آخرون بجروح جراء إصابتهم بأعيرة نارية في تظاهرة بمحيط معسكر كتيبة شهداء 17 فبراير كانت تطالب بدعم الجيش والشرطة وحل الميليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وأصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش السبت أوامر لجميع الوحدات المتمركزة في معسكر شهداء 17 فبراير "بإخلاء المعسكر في بحر 72 ساعة".

ومنذ الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011، يشهد شرق ليبيا ولاسيما بنغازي العديد من الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف خصوصا عسكريين وشرطيين وقضاة ونشطاء سياسيين وإعلاميين.