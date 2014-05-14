ليبيا: الأمم المتحدة تنفي "الشعوذة" عن مراقب لديها

عبرت بعثة الأمم المتحدة عن استيائها من التشهير والاتهامات التي طالت أحمد غانم ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، وأكدت البعثة تلقيها اعتذارا شفهيا من كبار المسؤولين الليبيين، على حادثة احتجاز غانم لمدة ساعة ونصف.

وكانت السلطات الليبية قداعتقلت غانم، وهو أحد مراقبي الأمم المتحدة الذين يتابعون محاكمة أبناء القذافي، إثر اتهامه بممارسة السحر الأسود، حسب ما نشرته صحيفة "الجارديان".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن أحمد غانم، الذي يحمل الجنسية المصرية ويعمل ضمن فريق الأمم المتحدة الذي يراقب محاكمة اثنين من أبناء القذافي في ليبيا، قد اعتقلته السلطات الليبية الأحد الماضي واتهمته بالقيام بممارسات غامضة يشبته في أنها سحر أسود.

وأوضحت الصحيفة أن غانم قد تم اعتقاله فور وصوله إلى مقر محاكمة أبناء القذافي في سجن الهضبة شديد الحراسة في ليبيا لمراقبة أحداث المحاكمة، ولكن أثناء تفتيشه بصورة روتينية عثر الأمن الليبي على أوراق بحوزته تحمل إشارات غير مفهومة اعتبرها الأمن كتابات قريبة من الشعوذة.

وأكَّد مصدر بالأمم المتحدة للصحيفة خبر اعتقال المراقب المصري، وقال إن الأمم المتحدة طالبت ليبيا بتقديم تفسير لاعتقال أحد مراقبيها وهو ما يتعارض مع الحصانة الممنوحة لمراقبي الأمم المتحدة الذين يراقبون محاكمة أبناء القذافي، وهي المحاكمة التي وصفتها منظمة هيومن رايتش ووتش بأنها "مليئة بالعيوب الإجرائية".