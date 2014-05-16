الجزائر تغلق سفارتها في ليبيا بعد تهديدات

أفاد مصدر أمني جزائري بأن الجزائر أجلت سفيرها والعاملين في سفارتها في ليبيا بعد تهديد متشددين. وقالت وسائل إعلام جزائرية إن قوة أمنية خاصة في ليبيا وفرت الحماية للسفير بقصد إجلائه.

وأفادت فرانس برس بأن الجزائر قامت، الجمعة، بإغلاق سفارتها وقنصليتها العامة في طرابلس بشكل "مؤقت" بسبب "وجود تهديد حقيقي وداهم" على دبلوماسييها، كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صدر الجمعة.

وجاء في البيان "إثر وصول معلومات مؤكدة بوجود تهديد حقيقي وداهم يستهدف دبلوماسيينا وأعواننا القنصليين، اتخذ قرار غلق سفارتنا وقنصليتنا العامة في ليبيا كتدبير وقائي ومستعجل، بالتنسيق مع السلطات الليبية".

وسبق أن تعرضت السفارة الجزائرية لهجمات من قبل غاضبين على ما تم اعتباره وقتها موقفاً سلبياً من الجزائر اتجاه الثورة الليبية، لكن هذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن إعلاق السفارة بسبب تهديدات إرهابية.

ويأتي هذا القرار في وقت يتعرض دبلوماسيون في ليبيا لتهديدات خطيرة، أحدثها سفير الأردن فواز العيطان، الذي أفرج عنه قبل يومين.