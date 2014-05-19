حكومة ليبيا تطلب إعادة انتخاب رئيس وزراء جديد

طلبت الحكومة الليبية في بيان لها من البرلمان إعادة التصويت على انتخاب رئيس الوزراء، كما طلبت من جهة أخرى، تعليق عمل البرلمان حتى الانتخابات القادمة عقب تصويت على ميزانية 2014.

وأضاف البيان أن حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني قدمت اقتراحها هذا إلى البرلمان كحل للأزمة السياسية وأعمال العنف التي تجتاح ليبيا.

وما زال الجدل مستمرا حول هوية رئيس الحكومة في ليبيا، في ظل خلاف عميق حول انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء.

وكانت الحكومة المكلفة برئاسة عبدالله الثني، قد أحالت الجدل المصاحب لإقرار انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، إلى إدارة الفتوى والقانون التابعة لوزارة العدل الليبية، حسبما أكدت مصادر ليبية متطابقة.

وكان بعض أعضاء المؤتمر قد قدموا شكوى إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للفصل في شرعية وقانونية جلسة انتخاب رئيس الحكومة.

ويهدف ذلك الإجراء إلى الحصول على مشورة قانونية لحسم الجدل حول دستورية العملية التي صاحبت اختيار معيتيق على مدار الأيام السابقة.