ليبيا.. تسريب خطير لقائد الصاعقة: "مستعدون للقصاص"

تسرّب فيديو خطير لونيس بوخمادة، قائد عام القوات الخاصة الليبية المعروفة بـ"الصاعقة"، سُجّل قبل تلاوته بيانه المتلفز الذي أعلن فيه انضمام قواته لمعركة "الكرامة" ضد المجموعات المسلحة المتشددة في ليبيا.

وكان خمادة قد قرأ بيان، أمس السبت، يُعلن فيه وقوف قوات الصاعقة مع المعركة التي يقودها الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وقبل هذا المؤتمر الصحافي، أشار بوخمادة إلى وجود مقاتلين أجانب في ليبيا، خاصةً من الجنسيات التونسية والجزائرية والمالية والأفغانية وغيرها.

وفي هذا السياق قال: "نعلن من هذه اللحظة أننا مستعدون للقصاص منهم.. نحن لسنا ضد الليبيين. الثوار الحقيقيون هم أولادنا، قاتلنا معهم في الجبهات نفسها".

وتابع: "نعرف الثوار الحقيقيين الأصليين الوطنيين الذين لديهم حرص على ليبيا". كما أوضح أن قوات الصاعقة لا تعدّ لقيام حكم معيّن في ليبيا.

وشدد على أن قوات الصاعقة "يد واحدة"، وهي تدعم اللواء خليفة حفتر الذي "أعلن عملية تطهير مدينة بنغازي وأطلق عليها اسم معركة الكرامة"، مضيفاً أن "الصاعقة هم أهل الكرامة".