"الجنائية" ترفض محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا

المصدر: لاهاي - فرانس برس

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، في الاستئناف، طلبا من ليبيا يتعلق برغبتها في محاكمة سيف الإسلام القذافي بنفسها بتهمة القمع الدامي للثورة ضد النظام السابق في 2011.

وسيف الإسلام القذافي (41 عاما)، نجل العقيد معمر القذافي، معتقل لدى ثوار سابقين في الزنتان على بعد 180 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا حق محاكمته، ورفضت طرابلس حتى الآن تسليمه إلى المحكمة.

وفي وقت سابق أفاد رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، بأن ليبيا لن تسلم نجل العقيد القذافي سيف الإسلام، ومدير جهاز المخابرات زمن القذافي عبدالله السنوسي لمحكمة الجنايات الدولية، متعهدا بضمان محاكمة عادلة لهما في ليبيا.