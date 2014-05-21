"غرفة ثوار ليبيا" تصف حفتر بالجنرال الفاشل

وصفت غرفة ثوار ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالجنرال الفاشل. ودعت في بيان لها من سمتهم بـ"ثوار ليبيا الحقيقيين إلى الانسحاب بشكل مؤقت وعاجل من الجيش ومواجهة آمريهم، ومطالبتهم بالإعلان عن أسماء الإرهابيين الذين يحاربونهم، وتحديد أسماء تشكيلاتهم المسلحة ومطالبة مكتب النائب العام بنشر التحقيقات التي تتضمن الأدلة الدامغة التي تثبت تورطهم بارتكاب جرائم."

وتابع البيان معتبراً أن "ثوار ليبيا سيكونون رأس الحربة في مواجهة الإجرام وردع المجرمين دون حاجة إلى بطولات الجنرال الفاشل خليفة حفتر".

واعتبرت غرفة عمليات ثوار ليبيا أن ما يجري يشكل انقلاباً عسكرياً هدفه فقط الاستحواذ على السلطة وإعادة عهد الديكتاتورية من جديد عبر محاربة الثوار وإجهاض ثورة 17 فبراير، بحسب ما جاء في البيان.

يذكر أن "غرفة ثوار ليبيا" قامت في وقت سابق بقصف مقر رئاسة أركان الدفاع الجوي بعد إعلان انضمامها إلى معركة الكرامة.