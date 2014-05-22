الأزمة الليبية على طاولة وزراء خارجية 5+5 بلشبونة

يدرس وزراء خارجية مجموعة 5+5 في العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الخميس، ملفات ذات اهتمام مشترك بين بلدان شمال غرب المتوسط وجنوبها الغربي، أبرزها ما يحدث في ليبيا.

وحسب الأصداء المسربة من الاجتماع، فإن الملف الليبي حضر بقوة في مشاورات وزراء خارجية بلدان المجموعة التي تضم كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا (شمال المتوسط بأوروبا)، بكل من الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا (جنوب المتوسط).

والاجتماع يجري في إطار الندوة الـ11 لمجموعة 5+5 التي دأب الشركاء على عقدها كل عام من أجل الشراكة بين ضفتي المتوسط.

وعن الجزائر، شارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في الاجتماع، بدعوة من نظيريه البرتغالي والموريتاني، اللذين يتولى بلداهما رئاسة هذا الإطار التشاوري والتعاوني على مستوى بلدان غرب المتوسط.

وسيشارك الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وكذا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وممثل عن الاتحاد الأوروبي في هذا الاجتماع بصفة ملاحظين.

ويتضمن جدول أعمال الندوة مناقشة ملفات ذات بعد إقليمي ودولي، منها مكافحة الإرهاب، والوضع في الساحل لاسيما في مالي والأزمة السورية والاندماج الإقليمي والهجرة والتنمية. وفيه أيضاً، ملف التعاون المتعدد القطاعات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والأمن الغذائي والشبيبة والتكوين والتعليم العالي والصحة.

وعن المشاركة الجزائرية، فإن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، سيقدم للشركاء الأوروبيين والمغاربة، وجهة نظر الجزائر في العديد من المواضيع المطروحة في الملف المتوسطي الخاص بالسياسة الخارجية للجزائر "التي تولي أهمية خاصة لتعزيز هذا الإطار غير الرسمي للتشاور والتعاون".

وبحسب بيان صدر عن وزارته، ينتظر أن يخرج اجتماع برشلونة ببيان ختامي يعكس توافق 5+5 حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويحدد أولويات التعاون بين الدول الأعضاء في الحوار.

