تونس: أنباء عن تواجد عسكري أميركي على حدود ليبيا

أكد الأمين العام لـ"حركة" الشعب التونسية، زهير المغزاوي، امتلاكه معلومات عن تواجد قوات عسكرية أميركية بالصحراء التونسية المتاخمة للحدود مع ليبيا، حسب ما نقلته وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء التونسية الرسمية أمس الثلاثاء.

وأضاف المغزاوي: "إن تواجد هذه القوات يشير إلى وجود استعدادات أميركية للتدخل في ليبيا تحت ذريعة منع التوتر العسكري بها".

من جهته، كذب الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، العميد توفيق الرحموني، تصريحات المغزاوي واصفا إياها بـ"الإشاعات".

كما أكد أنه من مبادئ وزارة الدفاع "رفض أي تواجد أجنبي على الأراضي التونسية، مهما كان شكله أو مصدره".

وكان الجيش التونسي قد نفى منذ فترة ما نشر في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية حول وجود قاعدة عسكرية أميركية في الجنوب التونسي للتدخل في ليبيا.

وأكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العسكرية حينها أنه لا أساس لوجود حضور أميركي في الصحراء التونسية، مشيرا إلى أن تونس ترفض أي تواجد عسكري لقوات أجنبية على أراضيها، لما له من مس بسيادة الدولة.

وأضاف في ذات السياق أن أي اتفاقيات بهذا الشأن لا تتخذها وزارة الدفاع أو الحكومة بمفردها، وإنما تعرض على النواب وعلى الشعب أيضا.