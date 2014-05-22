لماذا تتخوف دول الجوار من الانفلات الأمني بليبيا؟

تتخوف دول الجوار الليبي من الانفلات الأمني في البلاد وذلك لعدة أسباب. أولاً موقع ليبيا الجغرافي، حيث تقع في شمال إفريقيا وعلى جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتقع مصر على شرقها أما على غربها فهناك الجزائر وفي شمالها الغربي نجد تونس، وتحدّ جنوب ليبيا جمهوريتا تشاد والنيجر.

بعد سقوط نظام القذافي، رسخت المليشيات المسلحة سلطتها، بسبب افتقار السلطة الناشئة للقدرات الأمنية والعسكرية، كما ساعدت طبيعة ليبيا ومساحتها الواسعة المقاتلين المتشددين على خوض معارك الكر والفر في هجماتهم.

وانتقل الهاجس الأمني إلى الجزائر التي عمدت إلى نشر قوات حرس على حدودها مع ليبيا إثر هجوم نفذه جهاديون على منشأة عين أميناس الحدودية في يناير من العام الماضي.

أما مصر، الجارة الكبرى الثانية بعد الجزائر، فتواجه أيضاً مشكلة تدفق الأسلحة المهربة من ليبيا، كما أن المغرب يتخوف من تهريب السلاح نحو الجنوب خاصة في ظل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.

تونس أيضاً ليست بمنأى عن التداعيات الليبية، فنزوح الليبيين بسبب الاشتباكات أرهق ميزانيتها واقتصادها الهش، كما تأثرت سياحتها التي لم تتعاف كلياً من تداعيات انهيار حكم بن علي وثورة الياسمين.

