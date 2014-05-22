وزير الثقافة الليبي يؤيد "عملية الكرامة"

أعلن وزير الثقافة الليبي، حبيب الأمين، أمس الأربعاء، أنه سيؤيد "عملية الكرامة" التي يقودها اللواء خليفة حفتر، وهو بذلك يعد أول وزير يدعم اللواء المتقاعد في حربه على الميليشيات.

وقال الأمين في حديث لوكالة "رويترز": "أنا أؤيد الجيش الوطني الليبي"، مضيفاً أنه لم يعد يعترف بالبرلمان، لأنه تبين أنه عاجز عن إدارة البلاد.

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمين تأكيده أنه سيحتفظ بمنصبه الوزاري حتى "الاستقالة أو الإقالة".

وفي سياق متصل، اعتبر الأمين أنه "يتوجب على الجيش الوطني أن يحافظ على الطابع المدني للحياة في ليبيا"، داعيا السكان إلى دعم "الجيش الوطني" الذي يقوده حفتر.