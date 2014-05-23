إصابة 20 مدنياً عقب انفجار قذيفة في بنغازي

أصيب 20 مدنياً بجروح ليل الخميس الجمعة عندما سقطت قذيفة على أحد المنازل في بنغازي، شرق ليبيا، وفق مصدر طبي.

وأعلن الناطق باسم مستشفى الهواري في بنغازي، هاني العريبي، أن الجرحى من أسرة واحدة، وتعرضوا لجروح مختلفة جراء إصابتهم بشظايا.

ووقع الانفجار في حي أبو هديمة وسط بنغازي على بعد بضعة كيلومترات من المقر العام لوحدة من نخبة الجيش النظامي الليبي، والتي أصيب أيضا بقذيفة لم تخلف ضحايا، بحسب مصدر أمني.

وقد أعلنت هذه الوحدة الأسبوع الحالي انضمامها الى اللواء خليفة حفتر الذي شن هجوما على المسلحين في بنغازي، الجمعة الماضية.