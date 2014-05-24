حفتر: لن نتراجع عن تطهير ليبيا من الإرهابيين

اعتبر اللواء المتقاعد من الجيش الليبي، خليفة بلقاسم حفتر، اليوم السبت، أن المظاهرات التي نظمها أمس الجمعة آلاف الليبيين في العاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي وعدد من المدن الأخرى دعماً لـ"عملية الكرامة"، و"تفويضاً" له في "مكافحة الإرهاب"، مؤكداً عزمه على تطهير البلاد من "الإرهابيين".

وقال حفتر، الذي يقود عملية عسكرية منذ 16 مايو الجاري، ضد ميليشيات مسلحة خصوصاً في بنغازي، في بيان تلاه وبثته عدة قنوات تلفزيون محلية اليوم السبت من منطقة بنينا (30 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بنغازي): "وافقنا على التفويض الشعبي، ونقول لشعبنا شكراً علـى خروجكم وتفويضنا".

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وأضاف، بحسب البيان، الذي قال إنه صادر عن "المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة" الذي أعلن عنه الأربعاء من جانب واحد، "لقد صدر الأمر وقضي الأمر، نتعهد لكم يا شعبنا العظيم أننا قيادة وضباطا، وضباط صف وجنودا لن نتراجع عن هذه المهمة حتى نقوم بتطهير ليبيا من الإرهابيين والمتطرفين، وكل من يدعمهم ويساندهم من شذاذ الآفاق".

وتابع: "الشارع فوضنا، ونحن بإذن الله سنلبي النداء، ولن نخذل شعبنا وسنقـوم بسحق الإرهابيين التكفيريين وتدميرهم"، مطالباً الليبيين "أن يدعموا جيشهم في هذه المرحلة التاريخية".

ومن جهته، تلا محمد الحجازي البيان رقم 4 للمجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة، مطالباً "بالتحاق كل العسكريين فوراً بمعسكراتهم".

وقال "إن من يتأخر عن الالتحاق خلال 48 ساعة، ستتخذ حياله الإجراءات القانونية الصارمة".