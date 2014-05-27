زعيم أنصار الشريعة يحذر أميركا من التدخل في ليبيا

حذر زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" في بنغازي بليبيا، اليوم الثلاثاء، أميركا من التدخل ومن أنها ستواجه ما هو "أسوأ من الصومال أو العراق أو أفغانستان".

واتهم محمد الزهاوي الحكومة الأميركية بدعم اللواء المنشق خليفة حفتر الذي أطلق حملة تهدف لتطهير ليبيا من المتشددين الإسلاميين.

وذكر الزهاوي الولايات المتحدة في بيان بما وصفها بهزائمها في أفغانستان والعراق والصومال وقال إنها ستواجه في ليبيا ما هو أسوأ.

واتهم البيان الولايات المتحدة بدفع حفتر لتوجيه البلاد نحو الحرب وإراقة الدماء.

هذا وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قررت نشر بارجة هجومية برمائية وعلى متنها 1000 جندي من مشاة البحرية (مارينز) قرب السواحل الليبية لتكون على أهبة الاستعداد لإجلاء محتمل لطاقم السفارة الأميركية في طرابلس. كما تضم البارجة العديد من المروحيات من شأنها تسهيل إجلاء الدبلوماسيين.

ولدى الولايات المتحدة 250 من المارينز وسبع طائرات "اوسبراي" وثلاث طائرات تموين في قاعدة "سيغونيلا" بجزيرة صقلية، للمساعدة في إجلاء محتمل.

