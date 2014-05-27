زعيم المسلحين بشرق ليبيا لا يعترف بحكومة معيتيق

قال إبراهيم الجضران، زعيم المسلحين الذين يسيطرون على موانئ نفط في شرق ليبيا، الاثنين، إنه لا يعترف بالحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد معيتيق، وأشار إلى أن اتفاقا يهدف لإنهاء حصار الموانئ قد يكون مهددا.

وكان الجضران- الذي يريد مزيدا من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية في إطار نظام اتحادي- قد اتفق مع سلف معيتيق على فتح الموانئ التي يسيطر عليها رجاله تدريجيا، والمساعدة على استئناف الصادرات النفطية.

ولم يتحدث بشكل مباشر عن الاتفاق النفطي، لكنه أشار في بيان بثته قناة تلفزيونية تديرها الحركة التي يتزعمها إلى أن أي اتفاق ربما يكون مهددا في ظل تولي معيتيق للمنصب.