واشنطن تستنفر وترسل بارجة هجومية برمائية إلى ليبيا

قررت الولايات المتحدة الاميركية نشر بارجة هجومية برمائية وعلى متنها 1000 جندي من مشاة البحرية (مارينز) قرب السواحل الليبية لتكون على أهبة الاستعداد لاجلاء محتمل لطاقم السفارة الاميركية في طرابلس.



وقال مسؤول أميركي في مجال الدفاع ان البارجة "باتان" ستصل خلال الأيام القريبة إلى المنطقة.



وأضاف ان الأمر مجرد "اجراء احتياطي" بهدف الاستعداد للاجلاء في حال زاد تدهور الوضع في ليبيا.



وكانت الخارجية الاميركية اكدت الاسبوع الماضي ان سفارتها في طرابلس تعمل بشكل "عادي" رغم الحملة العسكرية للواء المنشق المتقاعد خليفة حفتر على ميليشيات اسلامية متطرفة.



وعلاوة على الف جندي من المارينز تضم البارجة العديد من المروحيات من شأنها تسهيل اجلاء الدبلوماسيين.



ولدى الولايات المتحدة 250 مارينز وسبع طائرات اوسبراي وثلاث طائرات تموين في قاعدة سيغونيلا بجزيرة صقلية، للمساعدة في اجلاء محتمل.





