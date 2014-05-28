الطيران الليبي يقصف معسكرا لميليشيات إسلامية ببنغازي

قصفت مقاتلة في سلاح الجو التابعة لقوات الجيش الليبي الموالية للواء خليفة حفتر، مساء الأربعاء، مقر "كتيبة شهداء 17 فبراير" الإسلامية في منطقة القوارشة الواقع في المدخل الغربي لمدينة بنغازي، دون أن تخلف ضحايا.

وأكد أحمد الجازوي، المتحدث باسم "غرفة ثوار ليبيا"، لوكالة "فرانس برس" أن "مقاتلة قصفت معسكر كتيبة شهداء 17 فبراير بصاروخين".

وأضاف أن "القصف لم يخلّف ضحايا في صفوف الثوار، فيما تعامل هؤلاء بالمضادات الأرضية مع المقاتلة العسكرية حتى غادرت محيط المنطقة".

ونقل شهود عيان لوكالة "فرانس برس" أنهم شاهدوا مقاتلة تحلق في محيط المعسكر ثم سمعوا دويّ انفجارين هزّا المنطقة.

وغرفة ثوار ليبيا تضم عدداً من كتائب الثوار السابقين، على رأسها "كتيبة شهداء 17 فبراير" الإسلامية و"قوات درع ليبيا".

وكانت كتيبة "أنصار الشريعة الإسلامية" حاصرت مقر مديرية أمن بنغازي ليل الثلاثاء، لكن متحدثاً باسم قوات الصاعقة، وهي قوة نخبة في الجيش الليبي، أوضح أن هذه القوة تمكّنت من فكّ الحصار.

وكان حفتر شنّ في 16 مايو حملة عسكرية أطلق عليها "معركة الكرامة" ضد ما وصفها بالمجموعات الإسلامية "المتطرفة"، خصوصاً في بنغازي والتي اعتبرها "إرهابية".

وحظيت هذه الحملة بدعم العديد من الوحدات العسكرية والميليشيات، كما أيدها عدد كبير من الأهالي.