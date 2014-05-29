معيتيق يعقد أول اجتماع لحكومته في فندق فاخر بطرابلس

اجتمع أحمد معيتيق، الذي كان انتخابه كرئيس مجلس وزراء مثيرا للجدل، الخميس، بوزرائه في أول اجتماع حكومي رغم رفض رئيس الحكومة المؤقت، عبدالله الثني، تسليمه السلطة، وفق ما نقل مسؤول في مكتبه.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة الجديدة اجتمعت في فندق فخم في العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع أن "الأمن في البلاد وبرامج الوزراء من بين المواضيع التي وضعت في جدول أعمال حكومة معيتيق".

وتفاقمت الأزمة في ليبيا بوجود حكومتين وسط سوء تفاهم سياسي - قضائي وصناديق ميزانية فارغة، إذ لم تقر موازنة العام 2014 حتى الآن.

وأكدت حكومة الثني في بيان، الأربعاء، أنها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما إذا كانت ستسلم السلطة لمعيتيق المدعوم من قبل الإسلاميين، والذي كان انتخابه في البرلمان مثيرا للجدل.

ويعود الخلاف إلى بداية الشهر حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام.

واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الإدلاء بأصواتهم بعد إعلان نتيجة التصويت بهدف حصول معيتيق على الأصوات الـ121 اللازمة، في حين أنه لم يحصل في الأصل إلا على 113 صوتا.

وأعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق، الذي حصل رغم كل ذلك على ثقة البرلمان.

ورغم الأزمة، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، أن الانتخابات التشريعية ستجري في 25 يونيو.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عماد السايح، في مؤتمر صحافي، إن "تاريخ انتخابات البرلمان هو الأربعاء 25 يونيو، وسينتخب الليبيون في الخارج في 21 و22 يونيو".