اغتيال قيادي بتفجير سيارة في "درنة" الليبية

اغتيل مساء اليوم الجمعة، آمر كتيبة شهداء بوسليم، محمد أبوبلال، وأصيب مرافقه بجروح خطيرة، جراء تفجير سيارته بعبوة لاصقة بشارع البحر في مدينة درنة الليبية.

وأكدت مصادر مطلعة أن أبوبلال كان معاون آمر الكتيبة السابق سالم دربي، واستلم الكتيبة بعد أن ترك دربي الكتيبة، نقلا عن بوابة "الوسط" الإخبارية.

وقال المصدر إن أبوبلال تم تكفيره في وقت سابق من قبل رجالات تنظيم القاعدة في مدينة درنة، لأنه يخالفهم في بعض الأمور.

وتعاني التنظيمات الإسلامية في ليبيا خلال الفترات الأخيرة خلافات فكرية، ما أدى إلى انقسامهم إلى مجموعات متفرقة.