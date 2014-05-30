العثور على صحافية قناة "ليبيا الوطنية" مقتولة

عثر على الصحافية نصيب كزنافة مقتولة وسائق حافلة كانت تقلهما عندما غادرت مقر عملها بقناة "ليبيا الوطنية" ليلة الخميس إلى الجمعة.

ولم تصدر أية معلومات رسمية حول تفاصيل الجريمة، بحسب ما أفادت صحيفة "الوسط" الليبية.

ويأتي مقتل صحافية قناة "ليبيا الوطنية" بعيد اغتيال صحافي ينتقد الجهاديين، الاثنين الماضي، في بنغازي، معقل المجموعات المسلحة المتطرفة في شرق البلاد، كما أفاد مصدر طبي.

وقتل مفتاح بوزيد، رئيس تحرير صحيفة "برنيق" بالرصاص صباح الاثنين في وسط المدينة.

والصحافي والمحلل مفتاح بوزيد معروف بانتقاداته للمجموعات الإسلامية المتطرفة على محطات التلفزة الليبية. وبحسب أحد المقربين منه فإن مواقفه هذه أدت إلى تعرضه لتهديدات متكررة.

ومنذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011، يشهد شرق ليبيا، خصوصا مدينة بنغازي، سلسلة هجمات واغتيالات تستهدف عسكريين ورجال شرطة وقضاة.