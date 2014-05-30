ليبيا: تظاهرات ببنغازي وطرابلس تأييدا لعملية الكرامة

خرجت، الجمعة، تظاهرات في بنغازي وطرابلس الليبيتين، دعما لعملية الكرامة التي بدأها اللواء خليفة حفتر قبل 15 يوما، وهذه هي ثاني جمعة يخرج فيها الليبيون لإعلان تأييدهم للعملية العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي، في سياق محاربة التطرف والإرهاب في ليبيا.

سياسيا، لايزال الجدل مستمرا حول رئاسة أحمد معيتيق للحكومة الليبية، وسط اعتراضات قانونية.

وإقليميا، أعرب وزراء خارجية دول الجوار مع ليبيا، الخميس، عن "قلقهم العميق" إزاء تطورات الوضع الأمني في هذا البلد، كما جاء في بيان توج لقاء لدول الجوار على هامش الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر.

وذكر البيان الذي نشرت أجزاء منه وكالة الأنباء الجزائرية أن المشاركين "أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار".

وأكد جيران ليبيا "تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية".