ليبيا.. عين قائد "معركة الكرامة" على الرئاسة

أعرب العقيد محمد الحجازي، الناطق الرسمي باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عن سعادته بمؤشرات فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال الحجازي إن "حفتر سيسير على خطى السيسي، إذا طالبه الشعب الليبي بالترشح للرئاسة، خاصة أن السيسي نجح في مهمة صعبة مماثلة، وهي استعادة مصر من قبضة الإخوان المسلمين".

واعتبر الحجازي في تصريحاته للأناضول أن "ذلك لا يعيب قوات حفتر في شيء"، وقال "بل بالعكس فتجربة السيسي تستحق التأمل والمشاهدة، لأن مستقبل الدولة المصرية كان مرهوناً بنجاحه" على حد قوله.

وبشأن ما إذا كانت قوات حفتر تلقت دعماً عسكرياً من أي من الدول العربية، نفى الحجازي الأمر، قائلاً "حتى الآن لم نتلق أي دعم من أي دولة، وبالنسبة لنا لا نطلب الدعم من أحد، وماضون نقاتل دون ذلك الدعم، لكن من أراد أن يمد يد العون العسكرية فنحن نفتح أيدينا له، ومن أراد أن يمدنا بالأسلحة فنحن نقبل بمساعدة أشقائنا الذين يشنون حرباً على الإرهاب ويهمهم استقرار المنطقة".