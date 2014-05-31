الجيش الليبي يحرر 20 مصرياً محتجزاً في بنغازي

أعلن الناطق باسم عملية الكرامة، العقيد محمد حجازي، أنهم تمكنوا من تحرير عشرين عاملاً مصرياً كانوا محتجزين في بنغازي، وهذه أول عملية عسكرية يقوم بها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء حفتر، وتحمل أبعاداً خارجية.

وأشار العقيد حجازي إلى أن ما حدث ليلة الخميس والجمعة من اشتباكات في بنغازي يقع ضمن العمليات النوعية التي تقوم بها قواته على المجموعات المتطرفة.

وتتزامن هذه التطورات مع تظاهرات حاشدة شهدتها طرابلس وبنغازي ومدن ليبية أخرى دعما لعملية الكرامة، في حين تحدثت أنباء صحافية عن تحرك قوات خاصة فرنسية وأميركية وجزائرية إلى جنوب ليبيا لمهاجمة شبكات إرهابية هناك.

وأوردت صحيفة "التايمز" البريطانية أن قوات خاصة فرنسية وأميركية وجزائرية تتجه إلى جنوب ليبيا لمهاجمة شبكات إرهابية، فيما كان لواء سابق على علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يكافح الميليشيات الإسلامية في المناطق الشرقية من ليييا.

وفي هذا السياق، نقل تقرير الصحيفة عن أوليفيير غيتا، مدير الأبحاث في جمعية هنري جاكسون ومقرها لندن، قوله إن هجمات القوات الخاصة تركز على تنظيم "القاعدة" في المغرب الإسلامي، فيما كانت الأزمة تتعاظم.