تشاد تعلن مقتل 10 من رعاياها "بدم بارد" في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن 10 من رعاياها قتلوا على يد مسلحين في جنوب ليبيا، حيث تنشط الميليشيات، بحسب ما نشرت "الشرق الأوسط".

وقالت الوزارة في بيان، مساء الخميس، إن التشاديين "قتلوا بدم بارد الأربعاء في سبها (جنوب) على يد مجموعة مسلحين بالزي العسكري"، مؤكدة أن جميع المهاجمين ليبيون.

وكان التشاديون غادروا طرابلس إلى بلادهم، قبل أن تعترض طريقهم مجموعة مسلحة و"تقتلهم خارج القانون"، كما قالت السلطات التشادية، دون إعطاء إيضاحات عن ظروف الحادثة.

ووصفت الوزارة الجريمة بأنها "بشعة وخسيسة ارتكبت بحق مدنيين أبرياء"، وطلبت الكشف عن ملابساتها.

وغالبا ما يتعرض مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لهجمات على يد عصابات مسلحة في جنوب ليبيا.

وأعلنت حكومة النيجر في منتصف مايو الجاري، مقتل ثمانية مواطنين نيجريين في "اشتباك مع ميليشيات مسلحة" في منطقة سبها.

ويعمل مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا من تشاد في ليبيا منذ سنوات، لكن عشرات الآلاف منهم عادوا إلى بلادهم بسبب الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.