مجلس تابع للإفتاء يدعو لوقف العملية العسكرية ببنغازي

دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية، الجمعة، قوات الجيش التي تُقاتل بقيادة اللواء خليفة حفتر، إلى وقف العمليات العسكرية في بنغازي.

واستنكر المجلس في بيان له ما قال إنه "قصف جوي بالطائرات المقاتلة، وقصف بري بالمدافع الثقيلة، تتعرض له مدينة بنغازي، وتصحبه انتهاك للحرمات، وترهيب للآمنين بحجة مكافحة التطرف ومقاومة الإرهاب"، لافتاً إلى "أنه في حقيقته ليس إلا إرهاباً من الوزن الثقيل ومحاولة للانقلاب على الشرعية".

وجدّد مجلس البحوث الذي توجد به شخصيات إخوانية معروفة في ليبيا دعوته للحكومة والمؤسسات الأمنية إلى إجراء تحقيقات جادة؛ تكشف عمن وراء عمليات الاغتيال والتفجير، في مدينة بنغازي وفي غيرها من المدن.

كما حمل البيان الحكومة المؤقتة مسؤولية إخفاقها وعجزها عن ضبط الجناة، وتقديمهم إلى العدالة للقصاص، على مدى شهور طويلة. ودعا المجلس مؤسسات الدولة، "ألَّا يجرّوا البلادَ إلى حمام من الدماء، بسبب تراشق الأطراف المختلفة وتبادلها الاتهامات"، ودعا القوات التي تُقاتل إلى جانب حفتر إلى الالتزام بشرعية الدولة والائتمار بأوامر رئاسة أركان الجيش الليبي، حفظاً لأرواحهم وأرواح الناس، وأن لا يكونوا أداة لتدمير البلد".