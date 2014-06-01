حفتر: أموال وتزوير لتمرير حكومة معيتيق

استمر الغموض بشأن إدارة البلاد بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالله الثني، والمرشح لرئاسة الوزراء أحمد معيتيق.

وفي تصريح صحافي قال اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة إن حكومة أحمد معيتيق لن تكون مقبولة من الشعب الليبي، مشيراً إلى أن هناك من يتحدث عن تزوير ودفع أموال من أجل تمرير هذه الحكومة.

وشدد اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة على استمرار العملية العسكرية حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وقال إن مظاهرات الجمعة جاءت لتعبر عن رفض الشعب الليبي للإرهاب وممارسيه.

وطالب حفتر العائلات بدعوة أبنائها للتخلي عن الجماعات الإرهابية التي تستغلهم.