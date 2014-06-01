طائرات حربية تقصف مواقع لـ"أنصار الشريعة" في بنغازي

أفادت مصادر لـ"العربية" أن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي قصف مواقع تابعة لتنظيم أنصار الشريعة في غرب بنغازي.

وتأتي هذه العملية عقب دعوة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الليبيين إلى القتال ضد اللواء خليفة حفتر الذي يشن حملة ضد الميليشيات الإسلامية في شرق ليبيا، وقال إنه "يحارب الإسلام".

وقد بدأ اللواء خليفة حفتر الشهر الماضي هجوما على الميليشيات الإسلامية في بنغازي في عملية أطلق عليها "عملية الكرامة".

وجاء في بيان نشره التنظيم على عدد من المواقع الإسلامية على الإنترنت: "ندعوا أهلنا من القبائل الليبية الأبية إلى البراءة من الخائن حفتر، ومنع أبنائها من التلطخ بدم إخوانهم الساهرين على أمنهم، الساعين إلى تطبيق شريعة ربهم، رغم الحصار والتشويه المفروض عليهم".

وحصل اللواء حفتر على دعم شعبي لعملية الكرامة، حيث تظاهر ليبيون لجمعتين على التوالي في بنغازي وطرابلس، معلنين تأييدهم للعملية، كما حصل حفتر على دعم مكونات سياسية وعسكرية في شرق وغرب ليبيا.