كتيبة "17 فبراير" في بنغازي تتعرض لأول هزيمة

تعرضت كتيبة 17 فبراير في بنغازي، وهي ميليشيا اتخذت من أحد معسكرات الجيش الليبي مقراً لها، إلى أول عملية عسكرية هجومية عنيفة، دفعت عناصرها للهروب الجماعي إلى جامعة بنغازي.

ويوجد بين المحتمين في هذه الكتيبة مقاتلون من "أنصار الشريعة" التي يحاربها الجيش الوطني الليبي. وحماية لأرواح السكان، أمرت قوات الصاعقة التابعة للجيش، سكان العقارات في حي قاريونس، بإخلاء العمارات قبل تجدد العملية العسكرية مساء الاثنين.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني قد طلبت في 10 مايو 2014 قيادة ميليشيا "17 فبراير" بإخلاء مقرها في بنغازي، لكن قوبل هذا القرار بالرفض.

وشعبيا، لا تلقى هذه الميليشيا، تأييدا في الشارع بسبب المواجهات الدامية التي راح ضحيتها مواطنون، فضلا عن اعتقال عدد منهم، والزج بهم في معسكراتها.

وينظر الكثير من سكان بنغازي إلى كتيبة "17 فبراير" على أنها قوة عسكرية خارج إطار الجيش والشرطة رغم أنها تشغل معسكراً تابعاً للجيش، فهي لا تأتمر بقيادته علما أن تتبع اسميا لوزارة الدفاع.

وفي سياق متصل، نفى العميد ركن صقر الجروشي، قائد أركان سلاح الجو في الجيش الليبي قائد حركة "كرامة ليبيا"، مشاركة أي طيار مصري في عمليات معركة الكرامة.

وقال الجروشي، في تصريح لـ"قناة ليبيا الأحرار"، إن ما تداولته المواقع الإخبارية من مشاركة طيارين مصريين في معركة كرامة ليبيا" عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي طيار مصري ضمن السلاح الجوي الليبي.