إطلاق نار كثيف على موكب رئيس أركان الجيش الليبي

تعرض موكب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي لإطلاق نار مساء الاثنين في طرابلس، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العقيد علي الشيخي.

وقال الشيخي إن "موكب العبيدي تعرض لإطلاق نار كثيف خلال مروره في طريق الشط في العاصمة طرابلس".

وأوضح أن "الحراس المرافقين للعبيدي ردوا على مصادر النيران ما أجبر المهاجمين على الفرار دون أن يصاب أحد بأذى".

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت فجر الاثنين، بين مجموعات من الجيش موالية للواء المنشق خليفة حفتر ومسلحين إسلاميين في بنغازي خلفت 21 قتيلا بينهم أكثر من عشرة عسكريين وجرح 112 آخرين، حيث يشن حفتر منذ منتصف أيار/مايو الماضي حملة ضد الجماعات الإسلامية.

وإثر هذه الحملة التي أطلق عليها اسم "عملية الكرامة" والهادفة بحسب حفتر إلى القضاء على "الإرهاب" في ليبيا، انشقت عدة وحدات مهمة من الجيش ولم تعد تخضع لسلطة رئيس الأركان العامة للجيش.

وفي حين اعتبر العبيدي أن حفتر والموالين له انقلابيين وأمر بملاحقتهم، أعلن حفتر ومن التحق به من الضباط ذوي الرتب العليا تأليف مجلس عسكري أعلى قال إن هدفه إعادة الاستقرار إلى ليبيا، البلد الذي يشهد انفلاتا أمنيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.