دوي انفجارات في محيط رئاسة الوزراء بطرابلس الليبية

كشفت مصادر لـ"العربية" عن سماع دوي انفجارات في محيط رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت مصادر إعلامية إن مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية استهدف بقذيفتي آر بي جي.

وكان رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته، عبدالله الثني، أكد الثلاثاء، أن الأزمة في ليبيا مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق ستتم تسويتها "بين أسبوع وأسبوعين".

وانتخب المؤتمر الوطني العام في بداية مايو، أحمد معيتيق الذي يحظى بدعم الإسلاميين في عملية اقتراع رفضها النواب الليبراليون.

وأوضح الثني في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الكهرباء، أن المحكمة العليا ستنظر، الخميس المقبل، في طعون تقدم بها هؤلاء النواب.

وأضاف أنه إذا كان قرار المحكمة لمصلحة معيتيق "فإن إجراءات التسليم والاستلام تحتاج ما بين أسبوع وأسبوعين".

وكرر الثني أن "الخلاف مصدره المؤتمر الوطني العام"، داعياً أعضاء المؤتمر إلى "أن يدركوا خطورة ما في البلاد، وعليهم أن يجلسوا مع بعضهم، ويصلوا لقرار، والحكومة على أتم الاستعداد إذا وصلوا لتوافق أن تسلم (السلطة) خلال أيام معدودة".