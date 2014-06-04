وزير الإعلام في حكومة معيتيق يستقيل

أعلن وزير الإعلام في حكومة أحمد معيتيق، خالد عثمان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استقالته من حكومة معيتيق.

وقال عثمان في كلمته على صفحته، "كنت أعتقد أنني سأتولى مهام وزارة الإعلام من أجل خدمة ليبيا فإذا بي الآن - ومن أجل ليبيا - أعلن استقالتي من هذا المنصب".

وشكر عثمان كل من منحه الثقة، متمنياً التوفيق لمن سيتولى هذه المهمة، ووجه تحية إلى أهله "الصامدين في مدينة الألم والأمل بنغازي"، من دون أن يفصح عن أسباب الاستقالة.

وكانت حكومة معيتيق قد حصلت على ثقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتواجه طعوناً في شرعيتها ورفضت حكومة عبدالثني تسليمها السلطة.