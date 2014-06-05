رئيس المخابرات الليبية يستقيل احتجاجا على "الفوضى"

قدّم رئيس المخابرات العامة الليبية سالم الحاسي، استقالته من منصبه احتجاجاً على ما وصفه بـ"الفوضى التي ألمت بالمسار السياسي".

وأرجع الحاسي في نص الاستقالة، السبب إلى "عدم الاستقرار السياسي وتكليف حكومة مشكك في شرعيتها، وضعيفة في بنيتها، ولا تناسب تحديات المرحلة".

وأضاف أنه تقدم باستقالته احتجاجا على "ولوج المؤتمر في عملية تغيير السلطة التنفيذية بشكل متكرر دون اعتبار المخاطر المحدقة بأمن وسلامة ووحدة الوطن".

وذكر الحاسي أنه اتخذ تلك الخطوة قناعة منه بعدم القدرة على التكيف مع الفوضى التي ألمت بالعملية السياسية بشكل يمكن أن يخدم الوطن.

وكان اللواء خليفة حفتر، الذي يقود معركة ليبيا، ضد الجماعات الإرهابية، أكد أن معركته "معركة الكرامة" ستستغرق ما بين ثلاثة أشهر إلى عام واحد على الأكثر، ولا يمكن استعجال نهايتها أكثر من هذا، لأنه أمام "عدو غير منظم، يحارب من مواقع مختلفة ويتلقى الدعم من نظرائه في الخارج".

