محكمة ليبية: انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء غير قانوني

أعلنت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، أن انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء غير قانوني. ويُعرف معيتيق بصلاته مع الجماعات الإسلامية المسلحة في ليبيا.

وقدم فريق دفاع معيتيق على الفور استئنافا على الحكم الذي أذيع على شاشات التلفزيون.

وانتخب المؤتمر الوطني العام الليبي معيتيق رئيسا للوزراء في عملية تصويت اتسمت بالفوضى.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لقناة "العربية" إطلاق سراح عضو المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي أبو بكر مدور، من قبل مختطفيه في ساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس. ولم تتوفر معلومات عن الجهة الخاطفة.

ويساند أعضاء المؤتمر الوطني الكتائب الإسلامية المسلحة، في مواجهة القوات التابعة للواء المنشق خليفة حفتر، الذي شنّ عملية "الكرامة" ضد المسلحين، وهو يحظى بمساندة قطاعات كبيرة في الجيش والأوساط السياسية والشعبية في ليبيا.

هذا ودعت قمة الدول الصناعية السبع، المنعقدة في بروكسل، كافة الأطراف في ليبيا إلى بدء مسار سياسي لحل الخلافات الداخلية. وطالبت القمة الأمم المتحدة بدعم الحوار السياسي في البلاد.

يأتي هذا بعد توتر أمني عاشته أمس الأربعاء ليبيا، سواء لجهة محاولة اغتيال اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو اغتيال ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مصراتة شرق البلاد، وهو سويسري الجنسية، بعدما هاجمه مسلحون اعترضوا سيارته أثناء قيامه بمهمة في سرت على بعد 500 كلم شرق طرابلس.

وعلى الرغم من التدهور الأمني الواسع الذي شهدته أبرز المدن الليبية أمس، فمن المتوقع أن تفصل اليوم المحكمة الدستورية العليا في شرعية الحكومتين الليبيتين الحاليتين. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني أكد أمس أن القضاء هو المرجع الوحيد للبت في الانقسام الحكومي القائم في ليبيا.