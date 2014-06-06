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ليبيا.. الطيران الحربي يقصف مواقع مسلحين غرب بنغازي

المصدر: دبي - قناة العربية
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أعلن الرائد محمد الحجازي المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للعربية، أن الطائرات الليبية شنت غاراتٍ مكثفة على مواقع المتطرفين في منطقتي سيدي فرج والقوارشة كما دمرت مستودعاً للذخيرة في درنة.

من جانبه شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبد الله الثني على أن حكومته ستقدم كامل الدعم العسكري والمادي لمدينة بنغازي من أجل مكافحة من وصفهم بالخارجين عن القانون. ودعا الثني كل الثوار للالتحاق بالغرفة الأمنية لبنغازي من أجل مكافحة الإرهاب . كما دعا كل الضباط للالتحاق بالقوات الأمنية لمواجهة من وصفهم بالأعداء.

وفي ظل هذا التوتر الأمني والفوضى، استقال سالم الحاسي رئيس المخابرات العامة الليبية من منصبه احتجاجاً على سياسات المؤتمر الوطني الأخيرة وعلى حالة "الفوضى" بحسب وصفه، وتوجه إلى بنغازي .

كلمات دالّة

#ليبيا, #معركة الكرامة, #الثني, #حفتر, #القذافي, #بنغازي

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