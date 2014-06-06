بريطانيا تبدأ تأهيل الدفعة الأولى من الجيش الليبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن تدريب الدفعة الأولى من عناصر الجيش الليبي التي سيتم تأهيلها في بريطانيا سيبدأ الشهر الجاري، بحسب ما أفادت بوابة "الوسط" الليبية.

وقال كاميرون في حضور الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام قمة الدول الصناعية السبعة في بروكسل، إن بريطانيا وحلفائها ملتزمين بمساعدة السلطات الليبية على تجاوز إرث النظام السابق وعلى العمل للدفع نحو ليبيا مستقرة ومزدهرة.

وأضاف، أن المبعوثين الخاصين الذي تم تعيينهم مؤخرا لليبيا سيتم تنسيق تحركاتهم خدمة لهذه الأهداف.