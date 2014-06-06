ليبيا: معركة الكرامة حققت 55% من أهدافها

قال المتحدث باسم عملية الكرامة، العقيد محمد حجازي، إن العملية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في بنغازي ضد جماعات إرهابية أنجزت نحو 55% من أهدافها.

ومع اتساع التأييد الشعبي والسياسي لعملية الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي للقضاء على المتشددين في بنغازي، يبدو أن نطاق المعارك يتسع كذلك. فالناطق باسم العملية العقيد محمد حجازي أكد أن العملية حققت 55% من أهدافها حتى الآن.

وتحدث حجازي عن رصد تحركات لمن وصفهم بالإرهابيين على الحدود الليبية مع تونس والجزائر، أي في غرب وجنوب غرب البلاد، محذراً من سعي هذه الجماعات للسيطرة على معابر حدودية، ومؤكداً أن الجيش الوطني الليبي يقف لها بالمرصاد.

تحذير حجازي، جاء في وقت نقلت صحيفة "الوطن" الجزائرية عن مصدر عسكري أن الجيش الجزائري يشارك في عمليات ضد من وصفتهم الصحيفة بالإرهابيين في غرب ليبيا، وهو ما لم تؤكده الجزائر بشكل رسمي.

وفي هذه الأثناء، ترددت أنباء عن استقالة ثانية من حكومة أحمد معيتيق المتنازع على شرعيتها، وبعد يومين على إعلان الوزير خالد عثمان استقالته لأجل ليبيا كما قال، تقدم الوزير فتحي اونيس باستقالته كذلك، وقبل يومين على إعلان المحكمة الدستورية قرارها بشأن النزاع القانوني بين حكومة المعيتيق وحكومة عبدالله الثني.