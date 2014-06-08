اشتباكات عنيفة في درنة الليبية بين مسلحين والقاعدة

لقي المدخل الغربي لمدينة درنة بالقرب من حي السيدة خديجة في ليبيا، اشتباكات عنيفة بين كتيبة شهداء أبو سليم الجهادية وعناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وكانت العاصمة الليبية قد شهدت، السبت، هدوءاً حذراً، بعد اندلاع اشتباكات بين مؤيدين ومناوئين لعملية الكرامة، هذا فيما تتواصل الأزمة السياسية في ظل الصراع على مقعد رئاسة الحكومة بين أحمد معيتيق وعبدالله الثني.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر صحافية، أن شخصين قُتلا فيما أصيب أكثر من سبعة آخرين في اشتباكات اندلعت بين متظاهرين مؤيدين وآخرين مناهضين للواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة الليبية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، السبت.