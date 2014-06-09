متري: الحل العسكري لا يكفي لاجتثاث الإرهاب بليبيا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، طارق متري، أن اجتثاث الإرهاب في ليبيا لا يمكن معالجته بمبادرات أحادية وخارجية، ولا بأي حل عسكري.

وأضاف متري أنه على الرغم من الأزمة السياسية والأمنية التي عصفت بليبيا، فإن العملية الدستورية حققت تقدماً ملحوظاً، تمثلت في عقد البرلمان أولى جلسات هيئة صياغة الدستور.

وتابع الممثل الأممي "لا أستطع التقليل من خطورة الفراغ الأمني المتنامي في ليبيا، فهناك المئات وقعوا ضحايا لحملة اغتيالات واعتداءات ممنهجة ومتواصلة".

وقال طارق متري "بيد أن أي استراتيجية مجدية طويلة الأمد لمعالجة هذه الظاهرة واجتثاث الإرهاب لا يمكن أن تخرج من مبادرات أحادية وخارجية، ولا يمكن أن تقتصر على الحلول العسكرية."

ولهذا، أوضح المبعوث الأممي، أن "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كررت إدانتها لاستهداف المدنيين أيا كانت الجهات المسؤولة عن ذلك".