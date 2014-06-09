1.5 مليون سيشاركون بانتخابات البرلمان الليبي

بلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات البرلمان الليبي التي ستنظم في الخامس والعشرين من هذا الشهر أكثر من مليون ونصف مليون ناخب (1.509.106)، ثلثهم نساء والباقي رجال.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج ليبيا أكثر من ثمانية آلاف ناخب، يتوزعون على 22 مركزاً انتخابياً بـ22 دولة، ويتواصل تسجيل الناخبين بالخارج إلى 15 يونيو الجاري.

وفي حين بلغ عدد المترشحين في التنافس العام والتنافس الخاص بالنساء 1628، منهم 134 امرأة.

وتأتي مدينة مانشستر البريطانية في مقدمة المدن الأجنبية التي سجل بها أكبر عدد من الناخبين المقيمين بالخارج، حيث بلغ عددهم إلى الآن 1200 ناخب.

كما تولى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بتوقيع التصاميم النهائية الخاصة بأوراق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب.

وافتتحت المفوضية مساء الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية التي ستتولى الإشراف على إدارة العملية الانتخابية بالكامل.

وبالعودة إلى انتخابات المؤتمر الوطني العام التي أجريت في 7 يوليو 2012، نجد أن عدد الناخبين بها قد تجاوز ثلاثة ملايين، في حين لم يشارك في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 20 فبراير 2014 قرابة نصف مليون ناخب فقط.

ويفسر بعض الملاحظين هذا الضعف في الإقبال عن التسجيل في الانتخابات البرلمانية بتراجع الثقة بين من يحق له الانتخاب والنخب السياسية، خاصة أمام تفاقم العنف والتوترات الأمنية التي تعيشها البلاد منذ أشهر.