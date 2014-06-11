اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار ببنغازي

أعلنت لجنة إدارة الأزمة ببنغازي أنها اتفقت مع مختلف الأطراف المتصارعة بالمدينة على ضرورة وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها خلصت إلى هذه النتيجة بعد لقاءات مع فصائل الثوار وأنصار الشريعة ومؤيدي "عملية الكرامة" على التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار سيصبح ساري المفعول مع بدء أول جلسة من جلسات الحوار، دون تحديد تاريخ انطلاقها.

وكانت جهود الوساطة لإيجاد حل لهذا الصراع الدائر بالمدينة منذ السادس عشر من الشهر الماضي قد شهدت منعرجات عدة، آخرها دعوة ممثلي مجلس حكماء ليبيا إلى مغادرة المدينة، قبل يومين، من قبل مجموعة مسلحة متمركزة بمنطقة بنينا بضواحي بنغازي.

ولم تعلق جهات أخرى على هذا البيان إلى حد الآن.