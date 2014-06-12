هجوم انتحاري يستهدف مركزاً أمنياً في بنغازي

فجر انتحاري نفسه ليل الأربعاء في البوابة الأمنية لمنطقة برسس التي تبعد حوالي 50 كلم شرق مدينة بنغازي الليبية مخلفا قتلى وجرحى، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي المقدم إبراهيم الشرع إن "هجوما انتحاريا وقع في بوابة برسس ليل الأربعاء وبحسب المعلومات الأولية فإن عددا من الضحايا سقطوا من جراء الانفجار".

من جهته، قال خالد العقوري الشرطي في بوابة برسس إن "شاحنة تحمل على متنها ثلاجة نقل مواد غذائية يقودها انتحاري انفجرت حين وصولها إلى بوابة برسس".

وأضاف أن "أشلاء تناثرت في المكان الذي تسوده حالة من الفوضى الآن، لكن عناصر البوابة موجودون جميعا ولم يتم فقدان أي منهم"، لافتا إلى أن "أحد العناصر تعرض لإصابة خطرة".

وأوضح أنه "لم يتم بعد حصر عدد الضحايا ولم يعرف ما اذا كانت الأشلاء تعود للانتحاري أو لغيره".

وهذا الهجوم الانتحاري هو الثاني الذي يستهدف البوابة والرابع في سلسلة الهجمات الانتحارية النادرة في ليبيا.

وكانت بوابة برسس تعرضت لهجوم انتحاري في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013 أسفر عن 13 قتيلا.

وفجر انتحاري نفسه في مقر الكتيبة 21 التابعة للقوات الخاصة والصاعقة في بنغازي قبل أشهر، فيما فجر انتحاري آخر نفسه في الرابع من حزيران/يونيو مستهدفا أحد مقار اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر الذي يقود عملية منذ منتصف الشهر الماضي في بنغازي لمواجهة ما سماه "مجموعات إرهابية".