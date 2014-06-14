تظاهرات في بنغازي ضد مفتي ليبيا ومطالب بعزله

خرج متظاهرون ومحتجون إلى ساحة الشهيد عبدالسلام المسماري أمام فندق تيبستي بمدينة بنغازي، أمس الجمعة، في تظاهرة حاشدة دعماً لعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات البرية الليبية السابق، وتندد بمفتي ليبيا الصادق الغرياني.

وقالت "بوابة الوسط" الليبية نقلا عن أحد المتظارهين قوله، "إنهم ينددون بدور مفتي الديار الليبية، الصادق الغرياني، الذي يحترمون شخصه إلا أنهم ضد الفتاوى التي يصدرها، خصوصاً أنه لا يعلم ماذا يحدث في مدينة بنغازي الجريحة التي يتعرض أبناؤها طيلة الأعوام الثلاثة إلى عمليات اغتيال وتفجير وخطف وتعذيب من قبل الميليشيات المسلحة التي لم يعد يعرف ولاؤها إلى الدولة الليبية أو قادة وأمراء حرب"، وأشار إلى أنهم "يطالبون بإقالة المفتي الشيخ الصادق الغرياني".

كما تظاهر المئات من أهالي مدينة طبرق في ميدان الشهداء في وسط المدينة، أمس الجمعة، تنديدا بالمفتي، وتضامنا مع كل المدن الليبية التي خرجت يوم الجمعة، وتشارك مدينة طبرق بفاعلية في الحراك الشعبي الذي ينطلق في كل ميادين ليبيا.

وكان المستشار مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، قد طالب بعزل الشيخ الصادق الغرياني فوراً من دار الإفتاء الليبية، بسبب فقدانه شرطاً من شروط الأهلية، وهي فقدان ثقة الليبيين به، بحسب ما نص عليه قانون تعيين منصب المفتي.

وجاءت مطالبة عبدالجليل بعزل المفتي بعد فتوى الشيخ الصادق الغرياني، الأربعاء، والتي قال فيها إن عملية الكرامة هي لمكافحة الإسلام وليس لمكافحة الإرهاب، ودعا فيها لقتال الجيش.