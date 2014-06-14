10 قتلى في غرق زورق مهاجرين قبالة ليبيا

انتشلت 10 جثث إثر غرق زورق مهاجرين بعد ظهر الجمعة على بعد 74 كلم شمال السواحل الليبية، كما أعلنت البحرية العسكرية الإيطالية السبت.

ومن جانب آخر، تمكنت إحدى سفن البحرية الإيطالية المشاركة في عملية في المتوسط، من إنقاذ 39 مهاجراً كانوا على الزورق المطاطي نفسه.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال، أعلن الشهر الماضي أن 40 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم بعد غرق سفينة كانت تقل مهاجرين أمام الساحل الليبي شرقي طرابلس.

وهدد وزير الداخلية الليبي، صالح المازق بـ"تسهيل" عبور مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا، إذا لم يساعد الاتحاد الأوروبي طرابلس في التصدي لهذه الآفة.