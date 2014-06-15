المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات في ليبيا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ إدانتها لأعمال القتال التي حدثت في محيط مدينة أوباري بمنطقة جرمة، والتي أدت إلى مقتل 9 ليبيين، 7 منهم من أهالي سكان جرمة، والبقية من قبيلة الطوارق العائدون من مالي والنيجر، وأغلبهم لديهم الجنسية الليبية، بحسب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأفاد البيان الصادر من المنظمة بأنه تم حرق 6 منازل من بيوت جرمة من قِبل ما يعرفون بالمنطقة بـ"العائدين الطوارق"، وكذلك لحق دمار بآثار جرمة نتيجة لوقوعها وسط الاشتباكات المسلحة.

وقال البيان إن الوضع عاد للهدوء الآن نتيجة تدخل أعيان ومشايخ المنطقة، ولكن المصارف والمحلات التجارية مقفلة في ظل نقص شديد في الوقود.