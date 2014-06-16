12 قتيلاً و16 جريحاً جراء الاشتباكات ببنغازي

أسفرت الاشتباكات التي وقعت ببنغازي، الأحد، عن سقوط 12 قتيلاً و16 جريحاً على الأقل، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وقد أعلنت الوكالة أن مصادر طبية بمستشفى الأبيار (70 كلم شرق بنغازي) أكدت وصول جثث ثمانية قتلى و16 جريحاً إلى المستشفى جراء الاشتباكات في منطقتي القوارشة وسيدي فرج المتاخمة لبنغازي.

كما أكدت مصادر طبية بمركز بنغازي الطبي وصول جثث ثلاثة قتلى نتيجة الاشتباكات، كما أكدت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي "فادية البرغثي" أن المستشفى استقبل جثة لشاب ليبي يبلغ من العمر 28 سنة مبتورة القدمين وبها إصابات بأعيرة نارية وعثر عليها بمنطقة الهواري.

يُذكر أن اشتباكات بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة وقعت، الأحد، ببنغازي بين القوات الموالية للواء خليفة حفتر، قائد معركة الكرامة، وخصومه ممن يسميهم "الإرهابيين".