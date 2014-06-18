الحكومة الليبية تعتمد بنغازي مقراً للبرلمان القادم

قررت الحكومة الليبية المؤقتة، أمس الثلاثاء، اعتماد مدينة بنغازي مقراً للبرلمان الذي سينتخب في 25 يونيو الحالي.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة أحمد لامين أن مجلس الوزراء قد قرر تخصيص فندق "تبستي" والقرية السياحية بالمدينة مقرات مؤقتة للبرلمان القادم بكلفة قدرت بـ25 مليون دينار ليبي في السنة.

وكشف لامين أن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، عزالدين العوامي، هو من اقترح على الحكومة اعتماد بنغازي مقرا للبرلمان القادم.

وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة المؤقتة عن تشكيل لجان لتتولى معالجة بعض الملفات العالقة، ومنها: لجنة لمتابعة احتياجات الناس خلال شهر رمضان المبارك وتسهيل توزيعها على كامل مناطق ليبيا، ولجنة لتأمين نقل الأموال للمصارف وتأمين محطات توزيع الوقود بطرابلس، ولجنة لتأمين مراكز الاقتراع وحمايتها، ولجنة لمتابعة انقطاعات الكهرباء ومعالجتها.